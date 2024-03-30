...

Hari Ketiga Pagelaran Indonesia Fashion Week 2024

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Sabtu 30 Maret 2024 15:32 WIB
Sejumlah model memperagakan busana karya desainer yang tampil dalam gelaran Indonesia Fashion Week 2024.
Sejumlah model memperagakan busana karya desainer yang tampil dalam gelaran Indonesia Fashion Week 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (29/3/2024). Pada gelaran terakhir hari ketiga ini dersainer yang menampilkan karyanya yakni Ayu Dyah Andari, Putroh Ramadhan, Ika Butoni (Hongkong) Poppy Dharsono x Torang Sitorus, Ghea Resort by Amanda Janna dan IKAT Indonesia by Didiet Maulana.

 

Indonesia Fashion Week 2024 yang mengangkat tema Jakarta Langgam Teranyam ini berlangsung selama 5 hari mulai 27 hingga 31 Maret 2024.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Cari Berita Lain Di Sini