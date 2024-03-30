Sejumlah model memperagakan busana karya desainer yang tampil dalam gelaran Indonesia Fashion Week 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (29/3/2024). Pada gelaran terakhir hari ketiga ini dersainer yang menampilkan karyanya yakni Ayu Dyah Andari, Putroh Ramadhan, Ika Butoni (Hongkong) Poppy Dharsono x Torang Sitorus, Ghea Resort by Amanda Janna dan IKAT Indonesia by Didiet Maulana.

Indonesia Fashion Week 2024 yang mengangkat tema Jakarta Langgam Teranyam ini berlangsung selama 5 hari mulai 27 hingga 31 Maret 2024.

(Aldhi Chandra Setiawan)