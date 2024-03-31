Personel Kompi Penjinak Bahan Peledak (Jihandak) Zeni TNI AD menemukan material yang diduga sisa bahan peledak dan amunisi dampak dari ledakan Gudang Munisi Daerah (Gudmurah) Kodam Jaya Ciangsana yang terlempar hingga perumahan Cluster Visalia di Perumahan Kota Wisata, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (31/3/2024).

Penyisiran yang dilakukan Kompi Penjinak Bahan Peledak (Jihandak) Zeni TNI AD di Cluster Visalia, Perumahan Kota Wisata untuk meminimalisir keberadaan material diduga sisa bahan peledak dan amunisi dampak dari ledakan Gudang Munisi Daerah (Gudmurah) Kodam Jaya Ciangsana pada Sabtu (30/3).

(Aldhi Chandra Setiawan)