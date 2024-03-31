Sejumlah warga Cluster Visalia bergegas mengungsi saat kawasan tempat tinggal mereka akan disisir oleh personel Kompi Penjinak Bahan Peledak (Jihandak) Zeni TNI AD di Perumahan Kota Wisata, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (31/3/2024).

Warga Cluster Visalia diimbau untuk mengungsi sementara karena kawasan tempat tinggal mereka disisir oleh personel Kompi Penjinak Bahan Peledak (Jihandak) Zeni TNI AD dampak dari ledakan Gudang Munisi Daerah (Gudmurah) Kodam Jaya Ciangsana pada Sabtu (30/3).

(Aldhi Chandra Setiawan)