...

Prediksi Arus Mudik di Gerbang Tol Kalikangkung Semarang

Makna Zaezar/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 01 April 2024 04:51 WIB
PT Jasamarga Semarang Batang memprediksi lonjakan volume kendaraan arus mudik Lebaran melewati GT Kalikangkung akan terjadi pada 6 April 2024.
PT Jasamarga Semarang Batang memprediksi lonjakan volume kendaraan arus mudik Lebaran melewati GT Kalikangkung akan terjadi pada 6 April 2024.
A A A

Foto udara sejumlah kendaraan roda empat melintas di Jalan Tol Trans Jawa Ruas Semarang-Batang via Gerbang Tol (GT) Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (31/3/2024). PT Jasamarga Semarang Batang memprediksi lonjakan volume kendaraan arus mudik Lebaran melewati GT Kalikangkung akan terjadi pada 6 April 2024 sebanyak 71.901 kendaraan per hari menuju arah ke Semarang, angka tersebut naik 4,4 persen lebih tinggi dibandingkan dengan periode libur Lebaran Idul Fitri tahun sebelumnya. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/YU

(Makna Zaezar/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Menkuham Serahkan SK Pengesahan Kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia

Menkuham Serahkan SK Pengesahan Kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia

Kesiapan 96%, Indonesia Siap Gelar Kejuaraan Dunia Gimnastik di Jakarta

Kesiapan 96%, Indonesia Siap Gelar Kejuaraan Dunia Gimnastik di Jakarta

Latihan Terakhir Timnas Indonesia U-23 Jelang Hadapi India

Latihan Terakhir Timnas Indonesia U-23 Jelang Hadapi India

MNC Kapital dan Okejek Luncurkan Dompet Digital OKEPay by MotionPay

MNC Kapital dan Okejek Luncurkan Dompet Digital OKEPay by MotionPay

Teknologi Robotik Buka Era Baru Operasi Mastektomi di Indonesia

Teknologi Robotik Buka Era Baru Operasi Mastektomi di Indonesia

Tingkatkan Literasi Keuangan, Guru Didorong Jadi Teladan Finansial di Sekolah

Tingkatkan Literasi Keuangan, Guru Didorong Jadi Teladan Finansial di Sekolah

Bekerja dengan Hati, Kunci Sukses Pelayan Publik

Bekerja dengan Hati, Kunci Sukses Pelayan Publik

Empat Eks Pejabat Pertamina Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

Empat Eks Pejabat Pertamina Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

Cari Berita Lain Di Sini