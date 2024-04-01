...

Buka Puasa Pemuda Perindo Bersama Lintas Koalisi

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Senin 01 April 2024 22:59 WIB
Pemuda Partai Perindo menggelar buka puasa bersama 10 organisasi sayap lintas partai dan sejumlah organisasi masyarakat.
Wakil Ketua Umun DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo saat memberiksam sambuatan dalam buka puasa bersama Pemuda Perindo di DPP Partai Perindo, Jakarta, Senin (1/4/2024). Pemuda Partai Perindo menggelar buka puasa bersama 10 organisasi sayap lintas partai dan sejumlah organisasi masyarakat dan turut dihadiri oleh tiga tim pemenangan muda lintas koalisi Juru Bicara Milenial Tim Nasional (Timnas) Pemenangan AMIN, Usamah Abdul Aziz; Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta Prabowo-Gibran, M Arief Rosyid Hasan dan Ketua Tim Pemenangan Muda (TPM) Ganjar Prabowo-Mahfud, Dharmaji Suradika.  

(Arif Julianto/okezone)

