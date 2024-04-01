...

MNC Peduli, LOTTE Mart dan Pemkot Jakpus Gelar Bukber dan Santunan Anak Yatim

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 01 April 2024 23:14 WIB
MNC Peduli, LOTTE MART Indonesia dan Pemkot Jakarta Pusat menggelar buka puasa bersama serta pemberian santunan.
Walikota Jakarta Pusat Dhany Sukma, Ketua MNC Peduli Syafril Nasution dan General Manager Octavira Dewi berfoto bersama anak yatim, piatu dan dhuafa dalam acara buka puasa bersama di Masjid Al-Fauz Kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).

 

Pada momen bulan suci Ramadan 1445 H, MNC Peduli, LOTTE MART Indonesia dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menggelar buka puasa bersama serta pemberian santunan kepada 200 anak yatim, piatu dan dhuafa di Masjid Al-Fauz Kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat.

 

Kegiatan buka puasa dan santunan untuk yatim piatu dan dhuafa ini merupakan bagian dari penyaluran program sahabat belanja LOTTE MART.

 

Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Walikota Jakarta Pusat Dhany Sukma, Ketua MNC Peduli Syafril Nasution dan General Manager Octavira Dewi LOTTE Mart Pramuka.

 

Ratusan anak-anak terlihat antusias mengikuti rangkaian yang disuguhkan mulai dari dongeng yang mengangkat kisah nabi, hadroh, pembacaan kitab suci Al-Quran dan saritilawah hingga siraman rohani. Setelah melaksanakan buka puasa, anak-anak juga diajak melaksanakan sholat maghrib berjamaah.

(Aldhi Chandra Setiawan)

