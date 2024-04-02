Personel Kepolisian Polres Aceh Barat memeriksa barang bawaan pengendara saat razia cipta kondisi di jalan lintas Nasional Medan-Banda Aceh Desa Suak Raya, Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh, Senin (1/4/2024). Jajaran kepolisian Polda Aceh memperketat razia dengan sasaran senjata api, narkotika, bahan peledak, senjata tajam serta barang ilegal lainnya dengan tujuan untuk menciptakan kondisi aman sekaligus untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan jelang lebaran. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/foc.

(Syifa Yulinnas/ Antara Foto)