Razia Cipta Kondisi untuk Beri Aman Masyarakat Jelang Lebaran

Syifa Yulinnas/ Antara Foto, Jurnalis · Selasa 02 April 2024 11:06 WIB
Personel Kepolisian Polres Aceh Barat memeriksa barang bawaan pengendara saat razia cipta kondisi.
Personel Kepolisian Polres Aceh Barat memeriksa barang bawaan pengendara saat razia cipta kondisi.
Personel Kepolisian Polres Aceh Barat memeriksa barang bawaan pengendara saat razia cipta kondisi di jalan lintas Nasional Medan-Banda Aceh Desa Suak Raya, Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh, Senin (1/4/2024). Jajaran kepolisian Polda Aceh memperketat razia dengan sasaran senjata api, narkotika, bahan peledak, senjata tajam serta barang ilegal lainnya dengan tujuan untuk menciptakan kondisi aman sekaligus untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan jelang lebaran. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/foc.

(Syifa Yulinnas/ Antara Foto)

