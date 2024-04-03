Penjual menyiapkan parsel dagangannya untuk pembeli di kawasan Pasar Kembang Cikini, Pengangsaan, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2024). Satu minggu menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, penjualan parsel di Bazar Parsel Musiman Cikini meningkat hingga 50 persen. Harga parsel yang ditawarkan cukup beragam seperti parsel isi kue kering mulai dari Rp.200 ribu-Rp.600 ribu, untuk parsel kombinasi (makanan dan alat makan) mulai dari Rp.300 ribu-Rp.1,8 juta, sedangkan untuk parsel berisi alat makan lengkap seharga Rp.2 juta.

(Aldhi Chandra Setiawan)