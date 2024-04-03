...

Laris Manis Penjualan Parsel Jelang Idul Fitri 1445 H di Cikini

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Rabu 03 April 2024 16:22 WIB
Satu minggu menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, penjualan parsel di Bazar Parsel Musiman Cikini meningkat hingga 50 persen.
Satu minggu menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, penjualan parsel di Bazar Parsel Musiman Cikini meningkat hingga 50 persen.
Satu minggu menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, penjualan parsel di Bazar Parsel Musiman Cikini meningkat hingga 50 persen.
Satu minggu menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, penjualan parsel di Bazar Parsel Musiman Cikini meningkat hingga 50 persen.
Satu minggu menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, penjualan parsel di Bazar Parsel Musiman Cikini meningkat hingga 50 persen.
A A A

Penjual menyiapkan parsel dagangannya untuk pembeli di kawasan Pasar Kembang Cikini, Pengangsaan, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2024). Satu minggu menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, penjualan parsel di Bazar Parsel Musiman Cikini meningkat hingga 50 persen. Harga parsel yang ditawarkan cukup beragam seperti parsel isi kue kering mulai dari Rp.200 ribu-Rp.600 ribu, untuk parsel kombinasi (makanan dan alat makan) mulai dari Rp.300 ribu-Rp.1,8 juta, sedangkan untuk parsel berisi alat makan lengkap seharga Rp.2 juta.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Bonatua Ambil Salinan Ijazah Jokowi di KPU DKI Jakarta

Bonatua Ambil Salinan Ijazah Jokowi di KPU DKI Jakarta

Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Nadiem Makarim

Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Nadiem Makarim

Sidang Dakwaan Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah, Negara Dirugikan Rp285,98 Triliun

Sidang Dakwaan Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah, Negara Dirugikan Rp285,98 Triliun

Empat Eks Pihak Swasta Dituntut Empat Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Gula

Empat Eks Pihak Swasta Dituntut Empat Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Gula

Nicholas Saputra Ajak Masyarakat Hidup Sehat di Talkshow A Day of Purity

Nicholas Saputra Ajak Masyarakat Hidup Sehat di Talkshow A Day of Purity

ASPELUSI Dideklarasikan di IISF 2025: Perkuat Peran Swasta dalam Ekosistem Kendaraan Listrik

ASPELUSI Dideklarasikan di IISF 2025: Perkuat Peran Swasta dalam Ekosistem Kendaraan Listrik

Ribuan Massa Padati Patung Kuda Gelar Aksi Bertajuk Stop Genocide dan Free Palestine

Ribuan Massa Padati Patung Kuda Gelar Aksi Bertajuk Stop Genocide dan Free Palestine

Aksi Bela Palestina di Jakarta, Komunitas Bike to Work Ikut Bergerak ke Patung Kuda

Aksi Bela Palestina di Jakarta, Komunitas Bike to Work Ikut Bergerak ke Patung Kuda

Cari Berita Lain Di Sini