Jasa Marga Terapkan Diskon Tarif Tol Arus Mudik Lebaran

Makna Zaezar/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 04 April 2024 01:26 WIB
Foto udara kendaraan roda empat melintas di Jalan Tol Trans Jawa Semarang-Batang.
Foto udara kendaraan roda empat melintas di Jalan Tol Trans Jawa Semarang-Batang.
Foto udara kendaraan roda empat melintas di Jalan Tol Trans Jawa Semarang-Batang via Gerbang Tol (GT) Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (3/4/2024). PT Jasa Marga (Persero) menerapkan diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk Jalan Tol Trans Jawa dari Jakarta menuju Semarang dan sebaliknya pada periode arus mudik dan balik Hari Raya Lebaran Idul Fitri 2024, diskon itu berlaku arus mudik tanggal 3-5 April 2024 dari GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek menuju GT Kalikangkung Batang-Semarang dan arus balik tanggal 17-19 April 2024 dari GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang menuju GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/Spt.

(Makna Zaezar/ANTARA FOTO)

