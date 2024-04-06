Ratusan pemudik dari Jakarta yang menaiki kapal perang KRI Banda Aceh-593 tiba di Dermaga Nusantara 2 Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (6/4/2024). Kedatangan pemudik disambut langsung oleh Komandan Lanal (Danlanal) Semarang Kolonel Laut Joko Andriyanto bersama Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Forkopimda.

"Kebetulan membawa para penumpang yang melaksanakan mudik gratis dari Jakarta berangkat dari Mako Kolinlamil pada Jumat (5/4). Jadi kami di sini menyambut kedatangan KRI Banda Aceh dengan forkopimda serta ibu Wali Kota.

Selanjutnya para penumpang akan kembali ke rumah masing-masing," kata Danlanal. Dia mengatakan, program mudik gratis kapal perang ini merupakan upaya pemerintah mengurangi risiko kecelakaan dan kemacetan. "KRI Banda Aceh-593 ini mengambil rute Jakarta-Semarang-Surabaya mengangkut jumlah pemudik 1.026 orang dan sepeda motor 276 Unit.

Pemudik dari Jakarta yang turun di Semarang sebanyak 696 orang dan sepeda motor 155 unit," sebutnya. Sementara itu pemudik yang berangkat dari Semarang turun Surabaya berjumlah 38 orang dan sepeda motor 12 unit. Perjalanan ini akan tiba di Surabaya pada Minggu (7/4/2024).

Sementara, TNI Angkatan Laut akan melakukan perjalanan balik ke Jakarta dari Surabaya pada Sabtu (13/4/2024). Tiba di Dermaga Nusantara 2 Pelabuhan Tanjung Emas pada Minggu (14/3/2024), dan sampai di Jakarta Senin (15/4/2024). "Pelaksanaan mudik gratis merupakan salah satu bentuk perhatian, kepedulian dari pimpinan TNI AL dalam rangka memfasilitasi masyarakat untuk dapat bersilaturahmi dengan sanak keluarga di kampung halaman dengan aman, dan nyaman," ujarnya.

