Ribuan Jamaah Syattariyah di Nagan Raya Sudah Laksanakan Sholat Idul Fitri

Syifa Yulinnas/ Antara Foto, Jurnalis · Senin 08 April 2024 11:46 WIB
Jamaah Tarekat Syattariyah bersiap melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di halaman Masjid Syaikhuna Habib Muda Seunagan.
Jamaah Tarekat Syattariyah bersiap melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di halaman Masjid Syaikhuna Habib Muda Seunagan Desa Peuleukung, Seunagan Timur, Nagan Raya, Aceh, Senin (8/4/2024). Sebagian umat Islam di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat melaksanakan shalat Idul Fitri 1445 Hijriah lebih awal dari jadwal yang ditetapkan pemerintah karena didasarkan pada metode hisab urfi khumasi atau bilangan lima dalam kitab Tajul Muluk yang dianut jamaah Syattariyah. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/nz.

(Syifa Yulinnas/ Antara Foto)

