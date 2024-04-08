...

Gol Mohamed Salah Gagalkan Kemenangan Man United di Old Trafford

Reuters, Jurnalis · Senin 08 April 2024 00:49 WIB
Pemain Liverpool Mohamed Salah melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Manchester United.
Pemain Liverpool Mohamed Salah melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Manchester United dalam laga lanjutan Liga Inggris di Old Trafford, Sabtu (7/4/2024).

 

Liverpool menahan imbang dengan skor 2-2, Gol Liverpool dicetak oleh Luis Diaz menit ke-23 dan Mohamed Salah dari titik penalti menit ke-84, sedangkan gol Man United dicetak oleh Bruno Fernandes menit ke-50 dan Kobbie Mainoo menit ke-67.

 

Dengan hasil ini The Reds berada diperingkat kedua dengan raihan 71 poin, sedangkan Setan Merah berada diperingkat keenam dengan raihan 49 poin.

(Reuters)

