Pemain Liverpool Mohamed Salah melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Manchester United dalam laga lanjutan Liga Inggris di Old Trafford, Sabtu (7/4/2024).

Liverpool menahan imbang dengan skor 2-2, Gol Liverpool dicetak oleh Luis Diaz menit ke-23 dan Mohamed Salah dari titik penalti menit ke-84, sedangkan gol Man United dicetak oleh Bruno Fernandes menit ke-50 dan Kobbie Mainoo menit ke-67.

Dengan hasil ini The Reds berada diperingkat kedua dengan raihan 71 poin, sedangkan Setan Merah berada diperingkat keenam dengan raihan 49 poin.

(Reuters)