Mobil Toyota Innova Kecelakaan Tunggal di Tol Japek, Dugaan Sopir Ngantuk

MPI, Jurnalis · Selasa 09 April 2024 16:45 WIB
JAKARTA, Sebuah kecelakaan tunggal terjadi di Kilometer (Km) Km 57 Tol Jakarta - Cikampek (Japek) pada Selasa (9/4/2024), pukul 14.58 WIB. Insiden ini melibatkan satu buah mobil kijang innova dengan nomor polisi B 1532 VUH.

 

Tidak ada korban jiwa atas insiden ini, namun pengemudi dan penumpang mengalami luka ringan dan langsung dievakuasi di pos kesehatan di rest area 57 Tol Japek. 

 

Dugaan sementara kecelakaan disebabkan oleh pengemudi yang mengantuk. Hal ini dikonfirmasi oleh petugas Direktorat Lalu lintas (Ditlantas) Polda Jawa Barat (Jabar) saat ditemui MNC Portal di lokasi kejadian. 

 

“Nggak nabrak apa-apa, pengemudi ngantuk terus banting stir mobil,” ujarnya.

 

Pantauan di lapangan, posisi mobil kijang innova melaju dari arah Barat ke Timur melalui Tol Jakarta - Cikampek. 

 

Atas insiden tersebut, arus lalu lintas (lalin) di jalur yang dilalui sempat padat dan macet, kendati kondisi itu tidak berlangsung lama, lantaran Ditlantas langsung melakukan pengaturan agar kendaraan lain yang melintas tidak terganggu.

 

Adapun, mobil kijang innova berwarna silver tersebut jaga sudah dievakuasi oleh Dinas Perhubungan Jabar.

