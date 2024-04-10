...

Potret Warga Demak Berlebaran di Tengah Kepungan Banjir

Aji Styawan/Antara Foto, Jurnalis · Rabu 10 April 2024 18:28 WIB
Warga bersilaturahmi dengan tetangganya saat perayaan Lebaran di tengah banjir yang melanda Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.
Warga menanti kedatangan kerabat untuk merayakan Lebaran di tengah banjir yang melanda Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.
Warga menanti kedatangan kerabat untuk merayakan Lebaran di tengah banjir yang melanda Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.
A A A

Warga menanti kedatangan kerabat untuk merayakan Lebaran di tengah banjir yang melanda Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Rabu (10/4/2024). Banjir yang merendam desa setempat selama 28 hari sejak Rabu (13/3) akibat luapan Sungai Dombo-Sayung yang tak mampu menampung debit aliran air karena curah hujan tinggi itu belum surut dengan ketinggian banjir bervariasi hingga mencapai 70 sentimeter, sehingga mengganggu aktivitas serta mobilitas warga dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 H. Warga berharap kepada Pemkab Demak agar menambah jumlah pompa air yang beroperasi agar banjir cepat surut. ANTARA FOTO/Aji Styawan/foc.

(Aji Styawan/Antara Foto)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Bahlil Merapat ke Kediaman Prabowo di Kertanegara

Bahlil Merapat ke Kediaman Prabowo di Kertanegara

Hari Pertama Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Indonesia Arena

Hari Pertama Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Indonesia Arena

Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 Resmi Dibuka di Indonesia Arena

Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 Resmi Dibuka di Indonesia Arena

CMSE 2025 Hadirkan Edukasi dan Inovasi Pasar Modal di BEI

CMSE 2025 Hadirkan Edukasi dan Inovasi Pasar Modal di BEI

BPIP Teguhkan Semangat Kebajikan dan Persatuan Bangsa dari Timur

BPIP Teguhkan Semangat Kebajikan dan Persatuan Bangsa dari Timur

Kolaborasi Baru Hadirkan Tabungan Digital dan Kredit dalam Satu Layanan

Kolaborasi Baru Hadirkan Tabungan Digital dan Kredit dalam Satu Layanan

Dari Sawah ke Kampus: Ariawan Buktikan Anak Petani Bisa Raih Gelar Doktor

Dari Sawah ke Kampus: Ariawan Buktikan Anak Petani Bisa Raih Gelar Doktor

Ragunan Buka Wisata Malam, Warga Jakarta Antusias Menyambut

Ragunan Buka Wisata Malam, Warga Jakarta Antusias Menyambut

Cari Berita Lain Di Sini