Penumpang pesawat tiba di Terminal Kedatangan Domestik 1A, Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Banten, Jumat (12/4/2024).

PT Angkasa Pura II (Persero) memperkirakan total penumpang yang dilayani di Bandara Soekarno Hatta pada arus balik Lebaran 2024 bakal mencapai 2,3 juta penumpang. Jumlah itu lebih banyak dari kumulatif penumpang pada arus mudik yakni 1,3 juta penumpang.

Puncak arus balik mudik Lebaran 2024 diprediksi terjadi pada Minggu (14/4/2024) dan Senin (15/4/2024).

(Aldhi Chandra Setiawan)