...

Prediksi Puncak Arus Balik Lebaran di Bandara Soekarno Hatta

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 12 April 2024 22:36 WIB
Penumpang pesawat tiba di Terminal Kedatangan Domestik 1A, Bandara Soekarno Hatta.
Penumpang pesawat tiba di Terminal Kedatangan Domestik 1A, Bandara Soekarno Hatta.
Penumpang pesawat tiba di Terminal Kedatangan Domestik 1A, Bandara Soekarno Hatta.
Penumpang pesawat tiba di Terminal Kedatangan Domestik 1A, Bandara Soekarno Hatta.
Penumpang pesawat tiba di Terminal Kedatangan Domestik 1A, Bandara Soekarno Hatta.
A A A

Penumpang pesawat tiba di Terminal Kedatangan Domestik 1A, Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Banten, Jumat (12/4/2024).

 

PT Angkasa Pura II (Persero) memperkirakan total penumpang yang dilayani di Bandara Soekarno Hatta pada arus balik Lebaran 2024 bakal mencapai 2,3 juta penumpang. Jumlah itu lebih banyak dari kumulatif penumpang pada arus mudik yakni 1,3 juta penumpang. 

 

Puncak arus balik mudik Lebaran 2024 diprediksi terjadi pada Minggu (14/4/2024) dan Senin (15/4/2024).

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Angela Tanoesoedibjo Dorong Sinergi Lintas Industri untuk Majukan Ekosistem Media Digital

Angela Tanoesoedibjo Dorong Sinergi Lintas Industri untuk Majukan Ekosistem Media Digital

Peringati Hari Santri Nasional, Santri Al-Hidayah Cinere Laksanakan Doa Bersama dan Pawai Meriah

Peringati Hari Santri Nasional, Santri Al-Hidayah Cinere Laksanakan Doa Bersama dan Pawai Meriah

Konferensi Pers Festival Musikal Indonesia: Ajang Kreativitas Seniman Teater Musikal Tanah Air

Konferensi Pers Festival Musikal Indonesia: Ajang Kreativitas Seniman Teater Musikal Tanah Air

Saksi CMNP Kembali Jawab Tak Tahu, Hotman Paris Sebut Transaksi Jual Beli: Menang Telak 12-0!

Saksi CMNP Kembali Jawab Tak Tahu, Hotman Paris Sebut Transaksi Jual Beli: Menang Telak 12-0!

Diplomasi Berkelanjutan: Tanggung Jawab Global di Masa Depan yang Tak Pasti

Diplomasi Berkelanjutan: Tanggung Jawab Global di Masa Depan yang Tak Pasti

Kurikulum Berbasis Industri Bantu Lulusan Kampus Tembus Dunia Kerja

Kurikulum Berbasis Industri Bantu Lulusan Kampus Tembus Dunia Kerja

Aksi Pesenam Putri Indonesia di Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025

Aksi Pesenam Putri Indonesia di Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025

Gubernur DKI Jakarta Resmikan Bunda Clinic MRT Dukuh Atas untuk Permudah Akses Layanan Kesehatan Warga

Gubernur DKI Jakarta Resmikan Bunda Clinic MRT Dukuh Atas untuk Permudah Akses Layanan Kesehatan Warga

Cari Berita Lain Di Sini