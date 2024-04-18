Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyampaikan materi saat pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (18/4/2024). Pada pertemuan bilateral kali ini, Menlu Retno dan Menlu Wang Yi membahas mengenai ekonomi hingga krisis di Timur Tengah termasuk Palestina.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi meyakini dalam pertemuan kali ini akan memperkuat hubungan kedua negara. Apalagi, kata Retno, tahun depan Indonesia dan China akan merayakan 75 tahun hubungan diplomatik kemitraan strategis. Kemitraan Indonesia RRT akan terus dipupuk dengan terus kerjasama saling menghormati dan saling menguntungkan.

Retno juga mengatakan bahwa Indonesia dan China memiliki pandangan sama terhadap pentingnya gencatan senjata dan penyelesaian masalah Palestina secara utuh yakni melalui two state solution.

(Arif Julianto/okezone)