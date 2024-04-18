Pramuniaga menunjukkan emas batangan Aneka Tambang (Antam) di sebuah gerai perhiasan di Malang, Jawa Timur, Kamis (18/4/2024). Pengusaha perhiasan emas setempat menyebutkan kenaikan harga emas yang mencapai rekor tertinggi yakni di angka Rp1.364.000 per gram sebagai dampak perang Israel-Iran membuat jumlah transaksi pembelian maupun penjualan emas batangan untuk investasi tersebut menurun dari sepuluh transaksi menjadi lima transaksi per hari. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/aww.

(Ari Bowo Sucipto/ANTARA FOTO)