Fogging Cegah Penyakit Demam Berdarah yang Terus Meningkat

Mohammad Ayudha/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 19 April 2024 13:15 WIB
Relawan melakukan pengasapan atau fogging di Kampung Kepatihan Kulon, Solo, Jawa Tengah.
Relawan melakukan pengasapan atau fogging di Kampung Kepatihan Kulon, Solo, Jawa Tengah.
Relawan melakukan pengasapan atau fogging di Kampung Kepatihan Kulon, Solo, Jawa Tengah.
Relawan melakukan pengasapan atau fogging di Kampung Kepatihan Kulon, Solo, Jawa Tengah, Jumat (19/4/2024). Pengasapan tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti menyusul meningkatnya kasus demam berdarah di Kota Solo yakni yang tercatat di Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo sepanjang Januari hingga April terdapat 72 kasus dengan empat orang diantaranya meninggal dunia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/YU

(Mohammad Ayudha/ANTARA FOTO)

