Menteri Sosial Tri Rismaharini (tengah) bersama (dari kiri) Product Marketing Manager SEA YouTube ⁠Olavina Harahap, Beauty Kreator Arih Lystia, Jurnalis Najwa Shihab, penyanyi Putri Ariani, Country Head Youtube Partnership Indonesia Suwandi Widjaja, Head of Government Affairs and Public Policy YouTube Danny Ardianto, dan travel kreator Irene Komala berfoto dalam acara Youtube bertajuk Seribu Kartini di Jakarta, Jumat (19/4/2024). Acara tersebut mengundang sejumlah kreator perempuan di Youtube dengan berbagai latar belakang untuk berbagi cerita inspiratif jelang peringatan Hari Kartini. ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/aww.

(Erlangga Bregas Prakoso/ANTARA FOTO)