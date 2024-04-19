...

Clarissa Tanoesoedibjo Pastikan Arab Maklum 2 Lebih Keren dari Season 1

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Jum'at 19 April 2024 18:32 WIB
Managing Director VISION+, Clarissa Tanoesoedibjo mengungkapkan original series Arab Maklum merupakan salah satu series VISION+ yang terbilang sukses.
Managing Director Vision+ Clarissa Tanoesoedibjo saat memberikan sambutan dalam acara Screening Arab Maklum 2 di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Jumat (19/4/2024). Managing Director VISION+, Clarissa Tanoesoedibjo mengungkapkan original series ‘Arab Maklum’ merupakan salah satu series VISION+ yang terbilang sukses. Pasalnya, ‘Arab Maklum’ season pertama berhasil meraih hingga 12 juta penonton.

 

Kesuksesan inilah yang mendasari VISION+ untuk kembali memproduksi ‘Arab Maklum 2’ yang rencananya akan tayang perdana pada 26 April 2024 mendatang.

 

Dalam kesempatan tersebut, Clarissa Tanoesoedibjo mengungkapkan bahwa Arab Maklum di season kedua kali ini jauh lebih ‘pecah’ dan lebih kaya akan unsur komedi. Mengingat, Clarissa sendiri mengaku telah mengikuti proses post production dari original series ‘Arab Maklum 2’ tersebut.

 

Kesuksesan musim pertama Arab Maklum mendorong Vision+ untuk memproduksi sekuelnya. Pada musim keduanya, series ini kembali menghadirkan kisah kocak keluarga keturunan Arab dengan humor segar dan edukasi budaya.

(Arif Julianto/okezone)

