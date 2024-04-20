Pertandingan Fun Volleyball antara Indonesia All Stars dan Red Sparks Jung Kwan Jang berlangsung di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Sabtu (20/4/2024) malam WIB.

Bintang Red Sparks Megawati Hangestri dan Giovanna Milana menjadi pusat perhatian penonton. Dari pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, para penonton memadati hampir seluruh sektor tribun penonton di Indonesia Arena. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa hadir langsung untuk menyaksikan para bintang voli putri Indonesia dan Red Sparks berlaga.

Red Sparks memenangkan pertandingan melawan Indonesia All Star dengan skor 3-2 (25-17, 25-15,19-25,18-25,15-12).

(Isra Triansyah)