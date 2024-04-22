...

Mahkamah Konstusi Tolak Seluruh Permohonan Capres-Cawapres Nomor Urut 1 dan 3

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Senin 22 April 2024 18:30 WIB
Mahkamah Konstitusi MK menolak seluruh permohonan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan 3.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) membacakan putusan saat sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22/4/2024). Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan 3, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

(Arif Julianto/okezone)

