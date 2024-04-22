...

Mahfud MD Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran Usai Putusan MK

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 22 April 2024 18:51 WIB
Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memberikan keterangan pers di TPN Teuku Umar, Jakarta.
Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memberikan keterangan pers di TPN Teuku Umar, Jakarta.
Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memberikan keterangan pers di TPN Teuku Umar, Jakarta.
Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memberikan keterangan pers di TPN Teuku Umar, Jakarta.
Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memberikan keterangan pers di TPN Teuku Umar, Jakarta.
Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memberikan keterangan pers di TPN Teuku Umar, Jakarta.
A A A

Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memberikan keterangan pers di TPN Teuku Umar, Jakarta, Senin (22/4/2024). 

Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengucapkan selamat kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ucapan itu disampaikan usai pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahfud pun mengimbau pendukungnya untuk kembali menjaga negara Indonesia. Ia juga berharap agar Prabowo-Gibran dapat bekerja dengan baik.

 

 

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Kongres III Projo: Momentum Konsolidasi Relawan dan Penguatan Agenda Politik Nasional

Kongres III Projo: Momentum Konsolidasi Relawan dan Penguatan Agenda Politik Nasional

Halte BNN Cawang Transjakarta Mangkrak, Pelat Besi Hilang dan Rangka Berkarat

Halte BNN Cawang Transjakarta Mangkrak, Pelat Besi Hilang dan Rangka Berkarat

Polisi Bongkar Jebakan Investasi Crypto, Tiga Pelaku Diringkus

Polisi Bongkar Jebakan Investasi Crypto, Tiga Pelaku Diringkus

Dorong Gaya Hidup Sehat dan Aktif Lewat Sunrise Society Vol. 3

Dorong Gaya Hidup Sehat dan Aktif Lewat Sunrise Society Vol. 3

Perkuat Nilai Kemanusiaan dan Inklusivitas Melalui Aksi Donor Darah

Perkuat Nilai Kemanusiaan dan Inklusivitas Melalui Aksi Donor Darah

Petugas Dinas SDA Lakukan Penyedotan Sisa Banjir di Kawasan Kemang

Petugas Dinas SDA Lakukan Penyedotan Sisa Banjir di Kawasan Kemang

Dukung Perhelatan Oh Beauty Festival 2.0 dengan Ruang Interaksi dan Relaksasi bagi Pecinta Kecantikan

Dukung Perhelatan Oh Beauty Festival 2.0 dengan Ruang Interaksi dan Relaksasi bagi Pecinta Kecantikan

Institut Leimena dan Kemendikdasmen Gelar Konferensi Internasional LKLB

Institut Leimena dan Kemendikdasmen Gelar Konferensi Internasional LKLB

Cari Berita Lain Di Sini