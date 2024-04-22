Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memberikan keterangan pers di TPN Teuku Umar, Jakarta, Senin (22/4/2024).

Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengucapkan selamat kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ucapan itu disampaikan usai pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahfud pun mengimbau pendukungnya untuk kembali menjaga negara Indonesia. Ia juga berharap agar Prabowo-Gibran dapat bekerja dengan baik.

(Aldhi Chandra Setiawan)