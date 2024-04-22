Dari kiri, Mel Ahyar, Juri School Fashion Design Competition KAWFEST 2024, Denny Wirawan Ketua Dewan Juri School Fashion Design Competition KAWFEST 2024, Loto Srinaita Ginting Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM KBUMN, Selfie Dewiyanti Direktur Pengembangan Bisnis dan Retail PT Sarinah, Musa Widyatmodjo, Fashion Designer Wastra Trunk Show tema Sparkling Soiree menggelar konferensi pers di Gedung Sarinah, Senin (22/4/2024).

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama DEKRANAS didukung oleh enam perusahaan BUMN akan menggelar Kelana Wastra Fashion Fest 2024 (KAWFEST 2024).

KAWFEST tahun 2024 ini merupakan yang pertama kali ini dengan mengusung tema wastra, yaitu nama lain untuk menyebut kain tradisional Indonesia. Tema Kelana Wastra Nusantara dilakukan sebagai bentuk kontribusi Kementerian BUMN beserta BUMN dalam melestarikan kain tradisional Indonesia, dan dipasarkan baik di Indonesia maupun ke pasar internasional.

Hal ini untuk menonjolkan perhatian terhadap kain-kain tradisional tanah air, yang diadakan seperti seperti Bazaar: Wastra Market, Fashion Show: Wastra Trunk Show, Talkshow: Bincang Wastra, dan Lomba Desainer: School Fashion Design Competition. KAWFEST 2024 ini akan berlangsung selama 4 hari dan dibuka untuk publik pada Kamis-Minggu 25-28 April 2024 di Sarinah Thamrin, Jakarta.

(Heru Haryono)