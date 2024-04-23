Ratusan warga melakukan aksi unjuk rasa penolakan rencana penutupan jalan Serpong (Tangsel) - Parung (Bogor) milik Provinsi Banten oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Kawasan Sains dan Teknologi BJ Habibie Setu, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (23/4/2024). Penolakan yang dilakukan warga Setu (Tangsel) dan warga Gunung Sindur (Bogor) karena banyak kerugian materil yang akan dialami warga serta akan berdampak bagi kehidupan sosial warga nantinya. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/foc.

(Muhammad Iqbal/ANTARA FOTO)