Pergerakan Pesawat Angkutan Lebaran Mencapai 52.567

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 23 April 2024 16:38 WIB
Aktivitas pesawat di landasan terbang Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten.
Aktivitas pesawat di landasan terbang Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten, Senin (23/4/2024). Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia melaporkan telah melayani sebanyak 52.567 pergerakan pesawat sepanjang periode angkutan Lebaran 2024 atau 3-15 April 2024. 

 

Pergerakan pesawat yang dilayani mencakup take-off, landing, maupun over-flying (lintas-udara) baik untuk penerbangan domestik maupun internasional.

(Aldhi Chandra Setiawan)

