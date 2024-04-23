Aktivitas pesawat di landasan terbang Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten, Senin (23/4/2024). Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia melaporkan telah melayani sebanyak 52.567 pergerakan pesawat sepanjang periode angkutan Lebaran 2024 atau 3-15 April 2024.

Pergerakan pesawat yang dilayani mencakup take-off, landing, maupun over-flying (lintas-udara) baik untuk penerbangan domestik maupun internasional.

(Aldhi Chandra Setiawan)