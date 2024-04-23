Para pemain Inter Milan melakukan selebrasi usai mengalagkan AC Milan dalam laga lanjutan Liga Italia Serie A di Sansiro, Selasa (23/4/2024) dini hari WIB. Inter milan menang dengan skor 2-1 atas AC Milan dalam derby della madonnina, kemenangan ini memastikan Nerazzurri keluar sebagai scudetto musim 2023/2024.

Kemenangan ini membuat Inter Milan kukuh di puncak klasemen dengan 86 poin, Nerazzurri unggul 17 poin dari Milan yang berada diperingkat kedua.

Ini gelar ke-20 yang didapat Inter Milan dan berhak menyematkan dua bintang emas di atas logo klub.