Sirkuit Mandalika Akan Gelar JDM, Mobil Jepang Performa Tinggi Akan Bersaing dalam Kompetisi Time Attack

Heru Haryono, Jurnalis · Kamis 25 April 2024 00:34 WIB
Sirkuit Mandalika bersiap sambut puluhan mobil sport Jepang berlaga.
Dari Kiri ke Kanan, Ketua Pelaksana Japanese Domestic Market (JDM) Funday Mandalika 2024 Yahya Adi Nugroho, Direktur Utama MGPA Priandi Satria, Peserta Time Attack Ziko Harnadi 4. Direktur Marketing InJourney Maya Watono, Peserta Time Attack Rachel Cia, Direktur Operasi ITDC, Troy Reza Warokka dan Penggiat Otomotif Rifat Sungkar di Jakarta, Rabu (25/4/2024). 

 

Sirkuit Mandalika bersiap sambut puluhan mobil sport Jepang berlaga, Setelah kesuksesan JDM Funday di Sentul International Circuit enam tahun yang lalu, JDM Run kembali menggelar kegiatan Time Attack yang dikhususkan untuk para pecinta mobil sport Jepang pada tanggal 28 April - 1 Mei 2024. Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama antara JDM Run, ITDC dan Mandalika Grand Prix Association (MGPA). 

 

JDM Run merupakan komunitas mobil sport Japanese Domestic Market terbesar di Indonesia. Sebanyak 85 mobil Jepang performa tinggi dari seluruh Indonesia, akan hadir di Pertamina Mandalika International Circuit untuk bersaing dalam kompetisi Time Attack. Kegiatan ini merupakan proyek uji coba pertama di Mandalika International Circuit bagi JDM Run.

