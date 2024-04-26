...

Tendangan Penalti Pratama Arhan Pulangkan Timnas Korea Selatan U-23

Dokumentasi PSSI, Jurnalis · Jum'at 26 April 2024 05:20 WIB
Pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan berselebrasi usai mencetak gol pamungkas ke gawang Korea Selatan.
Pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan berselebrasi usai mencetak gol pamungkas ke gawang Korea Selatan dalam drama adu penalti laga perempatfinal Piala Asia U-23 di Stadion Abdullah bin Khalifah, Jumat (26/4/2024). Indonesia menang lewat drama adu penalti via skor 11-10, setelah sebelumnya bermain sama kuat 2-2, dan Garuda Muda melaju kebabak semifinal.

 

Arhan menjadi penendang terakhir yang membawa Timnas Indonesia U-23 lolos semifinal Piala Asia U-23, aksi gemilang juga diperlihatkan penjaga gawang Ernando ari yang menepis tendangan terakhir pemain Korea Selatan.

(Dokumentasi PSSI)

