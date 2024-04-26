Pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan berselebrasi usai mencetak gol pamungkas ke gawang Korea Selatan dalam drama adu penalti laga perempatfinal Piala Asia U-23 di Stadion Abdullah bin Khalifah, Jumat (26/4/2024). Indonesia menang lewat drama adu penalti via skor 11-10, setelah sebelumnya bermain sama kuat 2-2, dan Garuda Muda melaju kebabak semifinal.

Arhan menjadi penendang terakhir yang membawa Timnas Indonesia U-23 lolos semifinal Piala Asia U-23, aksi gemilang juga diperlihatkan penjaga gawang Ernando ari yang menepis tendangan terakhir pemain Korea Selatan.

(Dokumentasi PSSI)