Pekerja mengenakan kebaya melakukan aktivitas dengan latar belakang layar yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (26/4/2024). IHSG ditutup melemah 94,31 poin atau 1,32 persen ke posisi 7.060,97. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 7,86 poin atau 19,77 persen ke posisi 903,72. Pelemahan itu di tengah penguatan mayoritas bursa saham kawasan Asia.

Direktur Bursa Efek Indonesia, Risa E. Rustam, mengatakan jumlah investor perempuan terus bertambah. Bahkan, jumlahnya lebih dari sepertiga total investor pasar modal tanah air yang berjumlah 12,5 juta orang, sekitar 38% merupakan perempuan.

(Arif Julianto/okezone)