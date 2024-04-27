...

Lifecare Taxi Bluebird untuk Melayani Lansia, Difabel dan yang Memerlukan Perhatian Ekstra dengan Kabin Lega

Heru Haryono, Jurnalis · Sabtu 27 April 2024 21:05 WIB
Pengembangan Lifecare Taxi, layanan yang memberikan akses lebih baik kepada individu dengan kebutuhan khusus serta lansia.
Pengembangan Lifecare Taxi, layanan yang memberikan akses lebih baik kepada individu dengan kebutuhan khusus serta lansia.
Pengembangan Lifecare Taxi, layanan yang memberikan akses lebih baik kepada individu dengan kebutuhan khusus serta lansia.
Pengembangan Lifecare Taxi, layanan yang memberikan akses lebih baik kepada individu dengan kebutuhan khusus serta lansia.
Pengembangan Lifecare Taxi, layanan yang memberikan akses lebih baik kepada individu dengan kebutuhan khusus serta lansia.
A A A

Pengemudi membantu penumpang menaiki taksi Bluebird Lifecare Taxi di Jakarta, Kamis (25/4/2024). Pengembangan Lifecare Taxi, layanan yang memberikan akses lebih baik kepada individu dengan kebutuhan khusus, lansia, atau mereka yang memerlukan perhatian ekstra meliputi penggunaan armada baru yaitu MPV (Multi-purpose Vehicle) berkabin lega, kursi penumpang yang dirancang khusus agar bisa naik–turun secara otomatis, serta pengemudi yang dibekali keahlian cara menggunakan ﬁtur-ﬁtur armada Lifecare Taxi.

(Heru Haryono)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Angela Tanoesoedibjo Bahas Transformasi Media di YouTube Festival 2025

Angela Tanoesoedibjo Bahas Transformasi Media di YouTube Festival 2025

KPK Resmi Tahan Gubernur Riau Abdul Wahid dan Dua Tersangka Lain

KPK Resmi Tahan Gubernur Riau Abdul Wahid dan Dua Tersangka Lain

Petugas KPK Tunjukkan Barang Bukti Uang Rp1,6 Miliar dalam Kasus Gubernur Riau

Petugas KPK Tunjukkan Barang Bukti Uang Rp1,6 Miliar dalam Kasus Gubernur Riau

Hasil Drawing Piala Asia Futsal 2026: Indonesia Segrup Korea Selatan

Hasil Drawing Piala Asia Futsal 2026: Indonesia Segrup Korea Selatan

Lagi! Jelas Tegaskan Transaksi NCD Jual Beli, Hotman Paris: Saksi Ahli CMNP Justru Menguntungkan Kami

Lagi! Jelas Tegaskan Transaksi NCD Jual Beli, Hotman Paris: Saksi Ahli CMNP Justru Menguntungkan Kami

11 Langkah Strategis Perindo: Siap Jadi Motor Penggerak Kabinet Prabowo

11 Langkah Strategis Perindo: Siap Jadi Motor Penggerak Kabinet Prabowo

MKD Putuskan Tiga Anggota DPR Terbukti Langgar Kode Etik, Dua Lainnya Diaktifkan Kembali

MKD Putuskan Tiga Anggota DPR Terbukti Langgar Kode Etik, Dua Lainnya Diaktifkan Kembali

BMW Golf Cup National Final 2025 Hasilkan Tiga Wakil Indonesia ke Afrika Selatan

BMW Golf Cup National Final 2025 Hasilkan Tiga Wakil Indonesia ke Afrika Selatan

Cari Berita Lain Di Sini