Pengemudi membantu penumpang menaiki taksi Bluebird Lifecare Taxi di Jakarta, Kamis (25/4/2024). Pengembangan Lifecare Taxi, layanan yang memberikan akses lebih baik kepada individu dengan kebutuhan khusus, lansia, atau mereka yang memerlukan perhatian ekstra meliputi penggunaan armada baru yaitu MPV (Multi-purpose Vehicle) berkabin lega, kursi penumpang yang dirancang khusus agar bisa naik–turun secara otomatis, serta pengemudi yang dibekali keahlian cara menggunakan ﬁtur-ﬁtur armada Lifecare Taxi.

(Heru Haryono)