Direktur Programming RCTI Dini Aryanti Putri dalam konfrensi pers terkait larangan nonton bareng Semifinal Indonesia vs Uzbekistan di Media Center Kemenpora, Jakarta, Minggu (28/4/2024). MNC Group persilahkan masyarakat untuk melakukan nonton bareng laga Semifinal Piala Asia U-23 Indonesia vs Uzbekistan selama kegiatan tersebut digelar secara gratis dan tidak dikomersilkan oleh pihak tertentu dalam bentuk tiket atau pengajuan sponsor yang mengatasnamakan MNC.

Selain itu, MNC Group bersama Kementrian Pemuda dan Olahraga akan menggelar kegiatan nonton bareng pertandingan Semifinal Piala Asia U-23 Indonesia vs Uzbekistan di Auditorium Kemenpora besok.

Dalam konfrensi pers tersebut dihadiri oleh Corporate Secretary MNC Group Syafril Nasution, Direktur Programming RCTI Dini Aryanti Putri, Sekretaris Kemenpora Gunawan Suswantoro dan CEO Jebreet Media Valentino Simanjuntak.