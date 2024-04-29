Presiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong (kiri) seusai melakukan pertemuan di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (29/4/2024). Pertemuan tersebut membahas mengenai peninjauan kerja sama bilateral serta perjanjian diantaranya Flight Information Region (FIR) di wilayah Kepulauan Riau dan Natuna, Perjanjian Ekstradisi 2022, Pakta Kerja Sama Pertahanan 2007, dan Perjanjian 2014 soal Penetapan Batas Laut Teritorial di Bagian Timur Selat Singapura pada September 2017, hingga kerja sama investasi dan perdagangan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

(Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO)