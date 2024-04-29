Seorang calon penumpang pesawat komersial memasuki pintu keberangkatan di Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (29/4/2024). Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31/2024 (KM 31/2004) Bandara Adi Soemarmo tidak lagi berstatus internasional, namun meskipun turun menjadi bandara domestik PT Angkasa Pura I Bandara Adi Soemarmo siap memberikan pelayanan dan fasilitas penerbangan internasional serta tetap melayani penerbangan ibadah haji 2024. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/foc.

