Bandara Adi Soemarmo Tidak Lagi Berstatus Internasional tapi Tetap Melayani Penerbangan Haji 2024

Aloysius Jarot Nugroho/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 29 April 2024 14:35 WIB
Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 2024 KM 31 2004 Bandara Adi Soemarmo tidak lagi berstatus internasional.
Seorang calon penumpang pesawat komersial memasuki pintu keberangkatan di Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (29/4/2024). Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31/2024 (KM 31/2004) Bandara Adi Soemarmo tidak lagi berstatus internasional, namun meskipun turun menjadi bandara domestik PT Angkasa Pura I Bandara Adi Soemarmo siap memberikan pelayanan dan fasilitas penerbangan internasional serta tetap melayani penerbangan ibadah haji 2024. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/foc.

(Aloysius Jarot Nugroho/ANTARA FOTO)

