Investasi Indonesia Kuartal I 2024 Mencapai Rp401,5 Triliun

Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 29 April 2024 14:30 WIB
Kementerian Investasi BKPM mencatat investasi Indonesia pada kuartal I 2024 mencapai Rp401,5 triliun.
Kementerian Investasi BKPM mencatat investasi Indonesia pada kuartal I 2024 mencapai Rp401,5 triliun.
Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memaparkan realisasi investasi kuartal I 2024 di Jakarta, Senin (29/4/2024). Kementerian Investasi/BKPM mencatat investasi Indonesia pada kuartal I 2024 mencapai Rp401,5 triliun atau meningkat dibandingkan kuartal IV 2023 sebesar 9,8 persen dan telah mencapai 24,3 persen dari target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo sebesar Rp1.650 triliun pada 2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.

(Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO)

