Presiden RI Joko Widodo (tengah) bersama Penjabat Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi (kedua kanan) menekan tombol sirine saat meresmikan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, NTB, Kamis (2/5/2024). Presiden Jokowi meresmikan pembangunan Inpres Jalan Daerah (IJD) Lembar Sekotong - Pelangan segmen Lembar - Gili Mas (Lombok), Polamata-Jelenga (Sumbawa Barat), Sabedo Dalam - Bukit Planing, Lenangguar - Teladan (Sumabawa), Wilamaci - Karumbu - Sape (Bima) dengan total panjang 40,63 km dan total biaya Rp211,84 milyar.ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/foc.

