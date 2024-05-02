...

Presiden Jokowi Resmikan Pembangunan Inpres Jalan Daerah NTB

Ahmad Subaidi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 02 Mei 2024 09:13 WIB
Presiden Jokowi meresmikan pembangunan Inpres Jalan Daerah IJD di NTB.
Presiden Jokowi meresmikan pembangunan Inpres Jalan Daerah IJD di NTB.
Presiden Jokowi meresmikan pembangunan Inpres Jalan Daerah IJD di NTB.
A A A

Presiden RI Joko Widodo (tengah) bersama Penjabat Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi (kedua kanan) menekan tombol sirine saat meresmikan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, NTB, Kamis (2/5/2024). Presiden Jokowi meresmikan pembangunan Inpres Jalan Daerah (IJD) Lembar Sekotong - Pelangan segmen Lembar - Gili Mas (Lombok), Polamata-Jelenga (Sumbawa Barat), Sabedo Dalam - Bukit Planing, Lenangguar - Teladan (Sumabawa), Wilamaci - Karumbu - Sape (Bima) dengan total panjang 40,63 km dan total biaya Rp211,84 milyar.ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/foc.

(Ahmad Subaidi/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Indonesia Takluk Tipis dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia Amputasi 2026

Indonesia Takluk Tipis dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia Amputasi 2026

Konferensi Pers Perdana Komisi Percepatan Reformasi Polri Ungkap Arah Pembenahan Institusi

Konferensi Pers Perdana Komisi Percepatan Reformasi Polri Ungkap Arah Pembenahan Institusi

Suasana SMAN 72 Jakarta Pascainsiden Ledakan, Pembelajaran Beralih ke PJJ

Suasana SMAN 72 Jakarta Pascainsiden Ledakan, Pembelajaran Beralih ke PJJ

Tim Psikologi Kepolisian Datangi SMAN 72 Jakarta Bantu Pemulihan Pascainsiden Ledakan

Tim Psikologi Kepolisian Datangi SMAN 72 Jakarta Bantu Pemulihan Pascainsiden Ledakan

Momen Ngopi Santai Presiden Timor Leste Ramos - Horta di Jaksel Bahas Kerja Sama Kreatif

Momen Ngopi Santai Presiden Timor Leste Ramos - Horta di Jaksel Bahas Kerja Sama Kreatif

Mensos Tinjau Korban Ledakan SMAN 72 dan Pastikan Dukungan Pemulihan

Mensos Tinjau Korban Ledakan SMAN 72 dan Pastikan Dukungan Pemulihan

PKS Mantapkan Strategi Politik Lewat Rakernas 2025 di Jakarta

PKS Mantapkan Strategi Politik Lewat Rakernas 2025 di Jakarta

Menyongsong Ikon Baru Tangerang, Pembangunan Jembatan Utama Asthara Resmi Dimulai

Menyongsong Ikon Baru Tangerang, Pembangunan Jembatan Utama Asthara Resmi Dimulai

Cari Berita Lain Di Sini