Pekerja dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta melakukan pembangunan turap di bantaran Kali Baru, pertigaan Hek, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (2/5/2024). Pembangunan turap yang ditargetkan rampung pada 22 Mei 2024 itu untuk mengantisipasi banjir akibat meluapnya air Kali Baru yang limpasannya mengalir ke Jalan Raya Bogor sehingga kerap menimbulkan kemacetan panjang dari arah Kramat Jati menuju Pasar Rebo maupun dari Tamini Square menuju Kampung Dukuh. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nym.

(Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO)