Jatuh Bangun Ester Nurumi Bawa Tim Uber Indonesia ke Semifinal

Galih Pradipta/ Antara Foto, Jurnalis · Jum'at 03 Mei 2024 14:26 WIB
Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Ester Nurumi Tri Wardoyo melakukan selebrasi.
Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Ester Nurumi Tri Wardoyo terjatuh saat berusaha mengembalikan kok.
Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Ester Nurumi Tri Wardoyo terjatuh saat berusaha mengembalikan kok ke arah lawannya saat melawan pebulu tangkis tunggal putri Thailand Supanida Katethong dalam babak perempatfinal Piala Uber 2024 di Chengdu Hi Tech Zone Sports Center Gymnasium, Chengdu, China, Jumat (3/5/2024). Ester Nurumi Tri Wardoyo menang dengan tiga gim 19-21, 21-19, 21-19 dan tim Indonesia menang atas Thailand dengan skor 3-0. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

(Galih Pradipta/ Antara Foto)

