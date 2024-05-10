Bagan tancap yang berada di Perairan Dadap di Teluk Jakarta, Kamis (9/5/2024). Keberadaan bagan tancap yang berada di Perairan Dadap di Teluk Jakarta sangat mengganggu ekosistem.

Bagan tancap berdampak negatif bagi kelestarian ekosistem laut khususnya di Perairan Dadap. Selain kerap menggunakan jaring lubang kecil, posisi bagan tancap yang berada dekat pantai dan karang juga merusak ekosistem laut.

Hal ini karena ikan-ikan kecil banyak yang tertangkap serta berpengaruh terhadap hasil penangkapan ikan nelayan tradisional.

(Arif Julianto/okezone)