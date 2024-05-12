...

Tangis Orang Tua Pecah saat Bus Rombongan Selamat Tiba di SMK Lingga Kencana

MPI, Jurnalis · Minggu 12 Mei 2024 10:21 WIB
DEPOK, Tangisan orang tua pecah saat bus rombongan selamat yang membawa para siswa SMK Lingga Kencana tiba di sekolah yang berada di Raya Sawangan No.47, Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (12/5/2024) dini hari.

Sebelumnya, dilaporkan Bus Pariwisata Trans Putera Fajar yang membawa rombongan siswa pelajar SMK Lingga Kencana Depok berpelat nomor polisi (nopol) AD 7524 OG yang membawa rombongan pelajar siswa SMK Lingga Kencana Depok, terguling di kawasan wisata Jalan Ciater.

 

Dari pantau MNC Portal, sebanyak dua Bus yang selamat tiba di sekolah sekitar pukul 05.01 WIB. Tampak para siswa merasakan syok berat akibat kejadian yang merenggut puluhan teman-teman satu angkatannya itu.

 

Sementara itu, Walikota Depok Mohammad Idris pun langsung ikut menjemput para siswa dan guru selamat.

 

Para orang tua telah berada di sekolah sejak Sabtu (11/5) malam. Mereka telah mendapatkan informasi mengenai kejadian ini dari media sosial maupun berita yang disiarkan di televisi. Bahkan, para orang tua tampak menangis tersedu-sedu ketika mendatangi sekolah.

 

Foto: Binti Mufarida

(MPI)

