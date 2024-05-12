Petugas kepolisian berdiri di samping bangkai bus yang terlibat kecelakaan di Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Sabtu (11/5/2024). Peristiwa kecelakaan maut bus rombongan SMK Lingga Kencana bernomor polisi AD 7524 OG menyebabkan 11 orang meninggal. Korban meninggal dunia, mayoritas perempuan dan ada seorang guru.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, rincian 11 korban meninggal akibat kecelakaan ini, antara lain, 10 penumpang bus dan 1 pengendara motor Honda Beat.

(Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO)