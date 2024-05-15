Para Bhikku melakukan perjalanan meditasi sebelum larung lentera harapan semesta di Danau Archipelago, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa (14/5/2024). InJourney melakukan penyambutan dan peleapsan 40 Bhikku Tudong yang akan memulai perjalanan spiritual dari TMII menuju Candi Borobudur di Magelang dalam menyambut Hari Raya Suci Waisak 2568 BE.

Perayaan Tri Suci Waisak akan berpusat di Kompleks Candi Borobudur Kamis 23 Mei 2024 yang mengangkat tema ‘Untuk Hidup Bahagia sebagai Makhluk dan Manusia’.

(Heru Haryono)