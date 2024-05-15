...

Perjalanan Spiritual Bhikku Thudong dari TMII Menuju Candi Borobudur

Heru Haryono, Jurnalis · Rabu 15 Mei 2024 10:15 WIB
Para Bhikku melakukan perjalanan meditasi sebelum larung lentera harapan semesta di Danau Archipelago.
Para Bhikku melakukan perjalanan meditasi sebelum larung lentera harapan semesta di Danau Archipelago.
Direktur Pemasaran InJourney Maya Wartono saat melepas dan menyambut para Bhikku.
Para Bhikku melakukan perjalanan meditasi sebelum larung lentera harapan semesta di Danau Archipelago.
Para Bhikku berada di Danau Archipelago.
Para Bhikku berada di Danau Archipelago.
Para Bhikku berada di Danau Archipelago.
Para Bhikku berada di Danau Archipelago.
A A A

Para Bhikku melakukan perjalanan meditasi sebelum larung lentera harapan semesta di Danau Archipelago, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa (14/5/2024).  InJourney melakukan penyambutan dan peleapsan 40 Bhikku Tudong yang akan memulai perjalanan spiritual dari TMII menuju Candi Borobudur di Magelang dalam menyambut Hari Raya Suci Waisak 2568 BE.

 

Perayaan Tri Suci Waisak akan berpusat di Kompleks Candi Borobudur Kamis 23 Mei 2024 yang mengangkat tema ‘Untuk Hidup Bahagia sebagai Makhluk dan Manusia’.

(Heru Haryono)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivitas Pemulung di TPA Galuga, KLHK Tekankan Pentingnya Capping Cegah Mikroplastik

Aktivitas Pemulung di TPA Galuga, KLHK Tekankan Pentingnya Capping Cegah Mikroplastik

ADGI Design Week 2025: Menjembatani Medium, Disiplin, dan Generasi

ADGI Design Week 2025: Menjembatani Medium, Disiplin, dan Generasi

Okezone Raih Penghargaan Media Peduli Museum IMA 2025

Okezone Raih Penghargaan Media Peduli Museum IMA 2025

PESTA Jakarta Sehat Dorong Upaya Cegah Obesitas dan Diabetes

PESTA Jakarta Sehat Dorong Upaya Cegah Obesitas dan Diabetes

CFD Jakarta Semarak, Pejabat Pusat Lepas Karnaval Peringatan Hari Ikan Nasional 2025

CFD Jakarta Semarak, Pejabat Pusat Lepas Karnaval Peringatan Hari Ikan Nasional 2025

Menuju Indonesia Emas 2045, Kongres II GEMURA Usulkan Reformasi Kelembagaan

Menuju Indonesia Emas 2045, Kongres II GEMURA Usulkan Reformasi Kelembagaan

Lewat BPKH, Indonesia Resmi Ambil Bagian dalam Investasi Proyek King Salman Gate

Lewat BPKH, Indonesia Resmi Ambil Bagian dalam Investasi Proyek King Salman Gate

Transformasi Generasi Muda: Keterampilan dan Sikap Positif sebagai Kunci Siap Kerja

Transformasi Generasi Muda: Keterampilan dan Sikap Positif sebagai Kunci Siap Kerja

Cari Berita Lain Di Sini