Taiwan Expo 2024 Pamerkan Produk dan Solusi Inovatif

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 16 Mei 2024 23:14 WIB
Taiwan Expo akan dilaksanakan pada 16 hingga 18 Mei 2024.
Ketua TAITRA, James C. F. Huang (kanan) bersama Anggota DPR RI dan Co-Chair Kaukus Taiwan Parlemen Indonesia, Mardani Ali Sera saat membuka acara Taiwan Expo 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2024). Taiwan Expo ini diselenggarakan oleh Taiwan International Trade Administration (TITA) dan Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) ini akan dilaksanakan pada 16 hingga 18 Mei 2024.Menampilkan lebih dari 130 perusahaan Taiwan terkemuka, acara ini memamerkan produk dan solusi inovatif.

(Arif Julianto/okezone)

