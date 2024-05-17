...

Berpotensi Halangi Tugas JurnalistiK, Wartawan Malang Tolak RUU Penyiaran

Irfan Sumanjaya/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 17 Mei 2024 16:42 WIB
Sejumlah wartawan melakukan teatrikal menggunakan replika televisi saat unjuk rasa menolak Rancangan Undang-undang RUU Penyiaran.
Sejumlah wartawan melakukan teatrikal menggunakan replika televisi saat unjuk rasa menolak Rancangan Undang-undang RUU Penyiaran.
Sejumlah wartawan melakukan teatrikal menggunakan replika televisi saat unjuk rasa menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran di depan Gedung Balai Kota Malang, Malang, Jawa Timur, Jumat (17/5/2024). Wartawan yang tergabung dalam organisasi Pewarta Foto Indonesia (PFI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di daerah tersebut menggelar aksi untuk menolak pasal-pasal dalam RUU penyiaran yang dinilai berpotensi menghalangi tugas jurnalistik dan kebebasan pers. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya/rwa.

(Irfan Sumanjaya/ANTARA FOTO)

