...

Ardhito Pramono Ceritakan Perjalanan Hidup Lewat Album Road Trip

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 17 Mei 2024 10:37 WIB
Penyanyi Ardhito Pramono saat menjadi narasumber dalam program Guest Star Okezone TV di iNews Tower, Jakarta, Kamis (16/5/2024). Penyanyi Ardhito Pramono kembali hadir menghiasi industri musik Tanah Air dengan merilis album baru yang bertajuk ‘Road Trip’. Album ini menjadi momentum kembalinya Ardhito Pramono setelah 2 tahun hiatus.

Ardhito Pramono mengungkap bahwa album ini menjadi bukti perjalanan hidupnya selama dua tahun terakhir. Sehingga album ‘Road Trip’ ini rasanya sangat personal.

(Aldhi Chandra Setiawan)

