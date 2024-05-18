Artis Bilqis Khumairah Razak berhasil meraih piala Selebriti Kids Terobsesi pada acara Obsesi Awards 2024 di Studio RCTI+, Jakarta, Jumat (17/5/2024).Obsesi Awards 2024 sendiri merupakan salah satu ajang penghargaan untuk selebriti Tanah Air yang berpengaruh dan menginspirasi.

Pada Penghargaan Obsesi Awards 2024 ini ada enam kategori yang diperebutkan dan satu kategori khusus dengan pemilihan melalui voting di aplikasi RCTI Plus yaitu Kategori Selebriti Kids Terobsesi , Kategori Selebriti Healthy Terobsesi, Kategori Selebriti Rising Star Terobsesi, Kategori Selebriti Best Couple Terobsesi, Kategori Selebriti Wanita Terobsesi, Kategori Selebriti Pria Terobsesi dan ada satu kategori khusus yaitu Kategori Obsesi of The Year.

(Arif Julianto/okezone)