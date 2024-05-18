Pesepak bola Persib Bandung Dedi Kusnandar (kedua kiri) berebut bola dengan pesepak bola Bali United Eber Bessa (kiri) saat pertandingan semifinal Championship Series-BRI Liga 1 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/5/2024). Persib Bandung menang dengan skor 3-0.

Tiga gol Persib Bandung dicetak Ciro Alves (31’), Febri Hariyadi (39’), dan Edo Febriansah (70’). Mereka melaju ke final Championship Series Liga 1 2023-2024 berkat keunggulan agregat 4-1. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/foc.

(Novrian Arbi/ANTARA FOTO)