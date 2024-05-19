...

Pesawat Latih Jatuh di BSD Tangsel, Tiga Orang Meninggal Dunia

Isra Triansyah, Jurnalis · Minggu 19 Mei 2024 16:38 WIB
Pesawat latih dengan nomor pesawat PK-IFP 172 jatuh di sekitar kawasan Lapangan Sunburst, BSD.
Pesawat latih dengan nomor pesawat PK-IFP 172 jatuh di sekitar kawasan Lapangan Sunburst, BSD.
Pesawat latih dengan nomor pesawat PK-IFP 172 jatuh di sekitar kawasan Lapangan Sunburst, BSD.
Pesawat latih dengan nomor pesawat PK-IFP 172 jatuh di sekitar kawasan Lapangan Sunburst, BSD.
Pesawat latih dengan nomor pesawat PK-IFP 172 jatuh di sekitar kawasan Lapangan Sunburst, BSD.
Pesawat latih dengan nomor pesawat PK-IFP 172 jatuh di sekitar kawasan Lapangan Sunburst, BSD.
Pesawat latih dengan nomor pesawat PK-IFP 172 jatuh di sekitar kawasan Lapangan Sunburst, BSD.
A A A

Pesawat latih dengan nomor pesawat PK-IFP 172 jatuh di sekitar kawasan Lapangan Sunburst, BSD, Tangerang Selatan pada Minggu (19/5/2024).

 

Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat bangkai pesawat masih berada di tempat jatuhnya pesawat. Di lokasi, beberapa petugas SAR terlihat mengevakuasi beberapa jenazah korban.

 

Hingga kini, pihak terkait seperti Polisi, BPBD dan KNKT masih melakukan olah TKP. Masyarakat maupun awak media dilarang mendekat di sekitar lokasi jatuhnya pesawat.

 

Sebelumnya, Tiga orang dinyatakan meninggal dunia atas peristiwa jatuhnya pesawat di BSD, Tangerang Selatan, Minggu (19/5/2024). Dua awak masih di dalam pesawat. 

(Isra Triansyah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Usai Terima Rehabilitasi, Ira Puspadewi Tinggalkan Rutan KPK

Usai Terima Rehabilitasi, Ira Puspadewi Tinggalkan Rutan KPK

TPS3R Sinergi Bersih Lenteng Agung Hadirkan Model Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

TPS3R Sinergi Bersih Lenteng Agung Hadirkan Model Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

Persiapan Matang, Timnas Futsal Putri Fokus Pola Serangan untuk SEA Games 2025

Persiapan Matang, Timnas Futsal Putri Fokus Pola Serangan untuk SEA Games 2025

Timnas Futsal Indonesia Mantapkan Serangan Jelang SEA Games 2025

Timnas Futsal Indonesia Mantapkan Serangan Jelang SEA Games 2025

Tim Gabungan Temukan Santri Hanyut di Jangka Buya Setelah Pencarian Intensif

Tim Gabungan Temukan Santri Hanyut di Jangka Buya Setelah Pencarian Intensif

Ribuan Jakmania Meriahkan Peringatan 97 Tahun Persija di Bundaran HI

Ribuan Jakmania Meriahkan Peringatan 97 Tahun Persija di Bundaran HI

Menelusuri Dua Puluh Tahun Perjalanan Cinta dalam Legacy of Love Exhibition

Menelusuri Dua Puluh Tahun Perjalanan Cinta dalam Legacy of Love Exhibition

Ruang Ekshibisi Summarecon Discovery: Menelusuri Lima Dekade Membangun Kota

Ruang Ekshibisi Summarecon Discovery: Menelusuri Lima Dekade Membangun Kota

Cari Berita Lain Di Sini