Pesawat latih dengan nomor pesawat PK-IFP 172 jatuh di sekitar kawasan Lapangan Sunburst, BSD, Tangerang Selatan pada Minggu (19/5/2024).

Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat bangkai pesawat masih berada di tempat jatuhnya pesawat. Di lokasi, beberapa petugas SAR terlihat mengevakuasi beberapa jenazah korban.

Hingga kini, pihak terkait seperti Polisi, BPBD dan KNKT masih melakukan olah TKP. Masyarakat maupun awak media dilarang mendekat di sekitar lokasi jatuhnya pesawat.

Sebelumnya, Tiga orang dinyatakan meninggal dunia atas peristiwa jatuhnya pesawat di BSD, Tangerang Selatan, Minggu (19/5/2024). Dua awak masih di dalam pesawat.

(Isra Triansyah)