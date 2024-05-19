...

Ini Identitas Tiga Korban Pesawat Jatuh di BSD Tangsel

Isra Triansyah, Jurnalis · Minggu 19 Mei 2024 21:45 WIB
Petugas mengangkat kantong jenazah korban jatuhnya pesawat latih PK-IFP 172 di BSD, Minggu (19/5/2024). 

 

Petugas gabungan berhasil mengevakuasi seluruh jenazah korban dari puing-puing pesawat dengan menggunakan sejumlah alat.

 

Sebelumnya 3 orang dinyatakan tewas atas peristiwa jatuhnya pesawat di BSD. Setelah berhasil dikeluarkan, seluruh jenazah dibawa ke dalam mobil Ambulans yang kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati.

 

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, tiga korban tersebut di antaranya pilot, co pilot dan enginer. Ketiga korban telah berhasil dievakuasi. Adapun korban di antaranya Capt Pulung Darmawan sebagai pilot, Mayor (Purn) Suwanda sebagai Co-pilot, dan engineer Farid Ahmad.

(Isra Triansyah)

