...

Usai Datangi KPK, Mantan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean Pulang Naik Ojol

Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 20 Mei 2024 18:40 WIB
Mantan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menaiki ojek online ojol .
A A A

Mantan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean (kanan) menaiki ojek online (ojol) usai memberikan klarifikasi terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dirinya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/5/2024). Rahmady yang telah dicopot dari jabatannya itu memenuhi panggilan KPK untuk mengklarifikasi LHKPN dirinya yang diduga tidak jujur dalam melaporkan kekayaannya, termasuk adanya kepemilikan saham di perusahaan PT Mitra Cipta Agro. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nz

(Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Jenazah Aktor Senior Epy Kusnandar Tiba di Rumah Duka

Jenazah Aktor Senior Epy Kusnandar Tiba di Rumah Duka

PBNU Gelar Konferensi Pers, Gus Yahya Klarifikasi Status Kepemimpinannya

PBNU Gelar Konferensi Pers, Gus Yahya Klarifikasi Status Kepemimpinannya

51 Pasangan Ikuti Nikah Massal Gratis di Masjid Istiqlal

51 Pasangan Ikuti Nikah Massal Gratis di Masjid Istiqlal

PB POBSI Cari Bibit Unggul Atlet Biliar Kalangan Pelajar, Siapkan Bertanding Kelas Dunia

PB POBSI Cari Bibit Unggul Atlet Biliar Kalangan Pelajar, Siapkan Bertanding Kelas Dunia

Ribuan Peserta Hadiri Reuni Akbar 212 di Monas

Ribuan Peserta Hadiri Reuni Akbar 212 di Monas

KPK Periksa Ridwan Kamil Enam Jam Sebagai Saksi Kasus Iklan Bank BJB

KPK Periksa Ridwan Kamil Enam Jam Sebagai Saksi Kasus Iklan Bank BJB

Menteri Keuangan Purbaya Bahas Strategi Ekonomi 2026 di Rapimnas Kadin

Menteri Keuangan Purbaya Bahas Strategi Ekonomi 2026 di Rapimnas Kadin

Hary Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia 2025

Hary Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia 2025

Cari Berita Lain Di Sini